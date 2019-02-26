محافظ المثنى يعلن قبول تحدي مواطن من ابناء المحافظة لمشاركته العمل المكتبي والميداني

2019/02/26 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - المثنى

اعلن محافظ المثنى اليوم الثلاثاء.



قبوله التحدي الذي اطلقه المواطن أحمد حمزة في مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة المحافظ مهام عمله كمحافظ

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