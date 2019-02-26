ترامب يصل العاصمة الفيتنامية هانوي لعقد قمّة مع كيم جونغ أون

2019/02/26 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب وسائل إعلامية، سيلتقي ترامب وكيم في هانوي، لتناول العشاء يوم غد الأربعاء، وتليه اجتماعات رسمية يوم الخميس.يذكر أن، كيم جونغ أون الذي سافر إلى فيتنام بالقطار والسيارة، وصل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.انتهى.ص.هـ.ح.

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