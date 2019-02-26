امانة بغداد تزيل سوق

2019/02/26 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للأمانة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" ملاكات دائرة بلدية مركز الرصافة بإسناد مديرية حراسات وامن امانة بغداد ازالت مواقع للباعة المتجولين وباعة ملابس "البالة" في الباب الشرقي سوق "هرج"، لفتح الشارع بالكامل واخلائه من التجاوزات والمشوهات".واضاف بيان الامانة، انه" تم اعداد خطة في بداية العام الجاري خاصة بإزالة التجاوزات ومنع الاستيلاء على اراضي الدولة ومنع تجريف الاراضي الزراعية وعمليات الجزر العشوائي".انتهى..م.ر

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