تطورات جديدة عن حادثة النخيب في صحراء الانبار

2019/02/26 | 19:18

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سومر نيوز: بغداد..



اعتقلت قوة من الفوج التكتيكي، الثلاثاء، 4 “إرهابيين” بعملية انزال جوي في صحراء الانبار.

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