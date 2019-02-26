نفط العراق مشتت بين المحاصصة والحقول المشتركة مع إيران والكويت

2019/02/26 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال العقود الأربعة الماضية، دخل العراق في نزاعات كبيرة مع كل من إيران والكويت حيال حقول النفط المشتركة والتي تضم بحسب تقديرات

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