2019/02/26 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاتحاد الليبي يعلن موافقته رسميا بأجراء مباراة دولية ودية مع العراق

واع / بغداد / ز .أ

اشعر الاتحاد الليبي لكرة القدم ، الثلاثاء ، بموافقته الرسمية على طلب اتحاد الكرة العراقي بأجراء مباراة دولية ودية تجمع المنتخبين في تونس في العاشر من حزيران المقبل.

وذكر بيان للاتحاد تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "منتخبنا سيخوض مباراتين وديتين امام منتخب تونس في السابع من الشهر ذاته، على ان تجري الثانية امام ليبيا في العاشر منه، كما مدون في الموافقة التي ذيلت بتوقيع امين عام الاتحاد الليبي عبدالناصر الصادق احمد".

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