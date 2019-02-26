2019/02/26 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أسقطت وحدات الجيش السوري ،الثلاثاء، طائرتين مسيرتين للتنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي.وقال مصدر عسكري ان “وحدة من الجيش أسقطت برمايات نارية دقيقة طائرتين مسيرتين للمجموعات الارهابية انطلقتا من مناطق انتشارهم باتجاه نقاط عسكرية مرابطة على أطراف بلدة عطشان نحو 45 كم شمال مدينة حماة”.يشار الى ان وحدة من الجيش نفذت رمايات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تسقط طائرتين مسيرتين للتنظيمات الإرهابية في ريف حماة alansaar.

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