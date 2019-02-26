2019/02/26 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..هنأ قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ،الثلاثاء، الرئيس الأسد والشعب السوري والجيش والقوات المسلحة بالانتصارات التي تحققت على الإرهاب.وقال آية الله الخامنئي خلال لقائه الأسد في طهران ان “هذه الانتصارات وجهت ضربة قاسية للمشروع الغربي والأمريكي في المنطقة ما يستوجب المزيد من الحذر مما قد يدبرونه في المرحلة المقبلة كرد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الخامنئي يؤكد استمرار وقوف بلاده إلى جانب سورية حتى القضاء على الإرهاب alansaar.

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