مهاجم الصقور يكشف لـ”المعلومة” آخر مستجدات العقوبة الأسيوية

2019/02/26 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف مهاجم نادي القوة الجوية امجد راضي، الثلاثاء، آخر مستجدات العقوبة الآسيوية في قضية العقاقير التي تناولها خلال الفترة الماضية.وقال راضي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “العقاقير التي استخدمتها خلال الفترة الماضية كان الغاية منها التنحيف وانقاص وزني ولم اكن اعلم بأنها محظورة”.واوضح أن “الاتحاد الاسيوي كان قد […]

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