بعد قتله عنصرا من التنظيم .. احد مختطفي النجف ينجو من داعش في الانبار

2019/02/26 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن نائب محافظ النجف هاشم الكرعاوي ان احد مختطفي المحافظة نجا من

داعش بعد قتله عنصرا بالتنظيم في الانبار. الكرعاوي اشار الى ان احد المختطفين من ابناء محافظة النجف قام بقتل

احد عناصر داعش بعد الاستيلاء على سلاحه، مبينا ان المختطف تمكن من

الفرار في صحراء الرطبة.واضاف الكرعاوي ان المختطف استمر بالسير لايام

الى ان وصل لمكان تواجد القوات الأمنية والتي قامت بدورها بنقله الى

مكان آمن.

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