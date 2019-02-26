الحمداني يبحث في منظمة اليونسكو بباريس جملة من الملفات ابرزها الاهوار وتنقيب وصيانة الاثار العراقية

2019/02/26 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني اليوم الثلاثاء, اجتماعين منفصلين في مبنى اليونسكو بباريس على هامش زيارته الى فرنسا، بيان لمكتبه الاعلامي

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