الايطالي.. إنتر ميلان يتخذ خطوة جديدة تجاه إيكاردي

2019/02/26 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال وضع ماورو إيكاردي يشهد حالة من عدم الاستقرار مع ناديه إنتر ميلان، منذ أن قررت الإدارة سحب شارة القيادة منه.وأفادت صحيفة "توتو

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