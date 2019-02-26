تريزا ماي تقترح على البرلمان التصويت لتأجيل بريكست

2019/02/26 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب البرلمان بتمكينهم من التصويت في 14 آذار بشأن تمديد مفاوضات البريكست، في حال رفضوا اتفاقها مجددا أو احتمال الخروج من دون اتفاق.

وقالت ماي أمام مجلس العموم اليوم الثلاثاء إن التصويت الثاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم في الـ12 من مارس.



وإذا رفض البرلمان الصفقة المعدلة المقترحة كما حصل في يناير الماضي، فستتاح للنواب فرصة للتصويت على عدم الخروج من الاتحاد من دون صفقة، يوم 13 آذار.وفي حال اعتمد البرلمان قرارا يستثني احتمال البريكست من دون اتفاق مع بروكسل، سيكون بإمكان النواب في الـ14 من آذار التصويت على إرجاء "قصير ومحدود زمنيا" لعملية الانسحاب المقررة في الـ29 آذارالمقبل.وحددت ماي نهاية يونيو 2019 كحد أقصى لأي تأجيل، مشددة على أنه يجب تكريس الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق والانسحاب في الوقت المناسب، أي 29 آذار.وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد رفضت في السابق أي فكرة لإرجاء موعد البريكست.

انتهى.ص.هـ.ح.

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