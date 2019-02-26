2019/02/26 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مصرع مقدم في حشد عامرية الصمود اثر حادث سير غرب الرمادي

واع / مكتب الانبار / ا .ج

اودى حادث سير غرب الرمادي، الثلاثاء، بحياة مقدم في حشد عامرية الصمود .

وذكر مصدر امني في ان"ضابطا برتبة الانبار لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مقدم وامر فوج الثالث حشد عشائر عامرية الصمود لقي مصرعه اليوم اثر حادث بانقلاب عجلة للحشد على طريق الرطبة /١٦٠ غرب الرمادي".

واضاف، أن "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي".

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