2019/02/26 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ،الثلاثاء، إن الشعب الإيراني بات اليوم وبعد أربعين عاما من انتصار الثورة الإسلامية أقوى مما مضى فيما أصبح الأعداء أكثر ضعفا.واعتبر آية الله الخامنئي خلال استقباله حشدا من منشدي مناقب ومراثي أهل البيت (ع)، هؤلاء المنشدين ذخرا للمضي بأهداف الإسلام والثورة إلى الإمام”، مشدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آية الله الخامنئي: بعد 40 عاما بات الشعب الإيراني أقوى والاعداء أكثر ضعفا alansaar.

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