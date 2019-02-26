2019/02/26 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..التقى الرئيس السوري بشار الأسد ،الثلاثاء، السيد حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران.وشكر الرئيس الأسد الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً على كل ما قدمته لسورية خلال الحرب، بينما أكد الرئيس روحاني أن “وقوف الشعب الإيراني إلى جانب سورية كان انطلاقا من موقف مبدئي بدعم الشرعية التي تقاوم الإرهاب”.وأضاف روحاني ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني: انتصار سورية هو انتصار لإيران وللأمة الإسلامية بأكملها alansaar.

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