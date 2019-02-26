مقهى فريد من نوعه في لبنان (فيديو+صور)

2019/02/26 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسر مقهى "أغونيست"اللبناني، الذي يقع في محلة الزلقا، كل القيود والتقاليد والأعراف ليكون الأول في لبنان ممن يوظف أشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة لخدمة الزبائن.

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