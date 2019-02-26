2019/02/26 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، تعديلات في صفوف كبار قادة الجيش، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السودانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البشير يجري تعديلات واسعة في قيادات الجيش ويعين وزير دولة للدفاع) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البشير يجري تعديلات واسعة في قيادات الجيش ويعين وزير دولة للدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).