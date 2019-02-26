رويترز عن سنجار: الحشد والبككة متشبّثان بمواقعهما.. والبيشمركة تريد العودة

2019/02/26 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد قالت وكالة رويترز إن مدينة سنجار تقع فريسة لصراع على السلطة بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان، فيما في تبدو الفصائل المسلحة متشبثة بمواقعها والبيشمركة تحاول العودة إلى المدينة.وأضاف التقرير الذي تابعة “ناس” اليوم ( 26 شباط 2019) أن “المدينة تشهد دمارًا ماديًا هائلًا، لم يتبق في السوق التي كانت […]

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