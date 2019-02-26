صور: وفد كوري يستطلع شواطئ “الحبانية” تمهيدًا لإنشاء مدينة سياحية كبرى  

2019/02/26 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – الأنبار وصل وفد كوري إلى مدينة الحبانية في محافظة الأنبار اليوم الثلاثاء، للإطلاع على الاستعدادات الجارية للبدء بمشروع المدينة السياحية الكبرى.وقال مراسلنا في المحافظة إن “وفدًا من الشركة الكورية المنفذة للمشروع وصل إلى المدينة للوقوف على آخر الاستعدادات في المدينة للبدء بالمشروع”.وتضم المدينة جميع المرافق السياحية والخدمية وفندقاً دولياً يتألف من […]

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