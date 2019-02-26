2019/02/26 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور قصي السهيل باعتماد دليل وأسس شروط وضوابط نظام المقررات اعتبارا من العام الدراسي 2019 / 2020.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي الدكتور فؤاد قاسم محمد إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل وجه باعتماد شروط وضوابط نظام المقررات للمرحلة الدراسية الاولى (الفوج الدراسي) للتخصصات كافة واعتبارا من العام الدراسي 2019 – 2020.

واضاف ان وزير التعليم اوعز الى الجامعات والكليات والمعاهد كافة بتنفيذ الاجراءات اللازمة على مستوى الجامعة والكلية والقسم والفرع ضمن المدد المحددة استعدادا لتطبيق نظام المقررات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي توجه باعتماد نظام المقررات اعتبارا من العام الدراسي المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي توجه باعتماد نظام المقررات اعتبارا من العام الدراسي المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).