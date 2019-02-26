2019/02/26 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وصف الرئيس التنفيذي لشركة "بي.بي" الوتيرة المتسارعة داخل قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة بأنه "سوق بدون عقل" على عكس السعودية وروسيا واللتان تستجيبان لإشارات السوق.





وقال "بوب دادلي" في مؤتمر أسبوع البترول الدولي في لندن، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تتفاعل تماماً مع إشارات السوق..



مثل سوق بلا عقل".





وأضاف: إنها تستجيب فقط لإشارات الأسعار، نقلاً عن وكالة رويترز.





وتابع أنه على عكس السعودية وروسيا واللتين تقومان بتعديل إنتاجهما استجابة للتخمة أو النقص في الإمدادات النفطية، فإن سوق الخام الصخري الأمريكي يستجيب تماماً إلى أسعار النفط.





وقفز إجمالي إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي على الصعيد الأسبوعي عند 12 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والصادرة في الأسبوع الماضي.





كما تواصل مخزونات النفط الأمريكية الصعود للأسبوع الخامس على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2017 بالتزامن مع وصول الصادرات لأعلى مستوى على الإطلاق.





وفي أكبر صفقاتها في نحو 20 عاماً، قامت شركة "بي.بي" بشراء أصولاً أمريكية من شركة "بي.إتش.بي" مقابل 10.5 مليار دولار في العام الماضي.





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