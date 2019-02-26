لاعبو وجمهور نادي نفط الوسط يعتدون بالضرب على مصور تلفزيوني

2019/02/26 | 20:04

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(المستقلة)..



اعتدى عدد من لاعبي واداريي وجمهور نادي نفط الوسط على مصور قناة دجلة في دوري الصالات لكرة القدم.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مقدم برنامج ستوديو الجماهير حيدر زكي قوله ان لاعبي وجمهور “نادي نفط الوسط قاموا بالاعتداء على مصور قناة دجلة (وليد ميرزا) لتوثيقه اعتداء اللاعبين على نادي الشرطة في دوري الصالات بعد خسارته بنتيجة ثقيلة”.

واستنكرت الجمعية حالة الاعتداء التي تعرض لها مصور قناة دجلة من قبل نادي نفط الوسط كونهم النخبة الرياضية المناط بها احترام الأداء المهني للكوادر الإعلامية و التعاون معها.



وعدت ما حصل انتهاكا فاضحا للدستور العراقي الكافل لحرية العمل الاعلامي والصحفي بكل اشكاله.

و طالبت الجمعية اتحاد كرة الصالات واللجنة الاولمبية وادارة النادي بفتح تحقيق مع المعتدين و إصدار توجيهات صارمة لمنع وقوع اعتداءات مماثلة تطال الاعلاميين، وتقديم اعتذار رسمي للزميل المصور.

وقالت الجمعية انها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة ادارة النادي لخرقه حرية العمل الصحفي.

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