أين سيذهب فائض اموال ارتفاع أسعار النفط ؟

2019/02/26 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… بينت الجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن فائض الأموال من ارتفاع سعر بيع برميل النفط سيذهب نحو ثلاثة اتجاهات رئيسية، فيما بينت أن الفائض لن يرصد لتسديد الديون الخارجية.وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “فائض ارتفاع سعر بيع برميل النفط سيذهب نحو ثلاثة اتجاهات رئيسية”، لافتا إلى إن […]

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