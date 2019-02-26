الخارجية الإيرانية: روحاني لم يقبل استقالة ظريف

2019/02/26 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - وكالاتقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الايراني حسن روحاني "لم يقبل" استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.ونقلت وكالة "فارس" للأنباء، عن المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي قوله "كل التفسيرات والتحليلات المتعلقة بأسباب استقالة ظريف، بخلاف ما ذكره في حسابه على انستغرام، غير دقيقة وكما قال مدير مكتب الرئيس الإيراني اليوم فإن الاستقالة لم تُقبل".وأمس الإثنين، أعلن ظريف استقالته من منصبه، حيث أكد على حسابه بموقع إنستغرام أنه "لن يستطيع مواصلة مهمته وزيرا للخارجية".وأضاف: "أعرب عن شكري الجزيل للشعب الايراني العزيز والبطل، والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية، وأقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة".

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