الكمارك تضبط شحنة أدوية بشرية ومواد طبية في مطار البصرة الدولي

2019/02/26 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت السلطات الكمركية في مطار البصرة الدولي اليوم الثلاثاء ٢٠١٩/٢/٢٦ بالتعاون مع الجهات الصحية العاملة في المطار من ضبط شحنة أدوية بشرية و مواد طبية كونها مخالفة لضوابط و تعليمات الأستيراد .

وأكدت الهيئة بيان صادر عن قسم اﻷعلام واﻷتصال الحكومي أنها أتخذت الأجراءات القانونية بحقها وسيتم تطبيق أحكام المادة (٦٨/ثانياً ) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل واتلافها بالكامل .





وتحرص الهيئة على تطبيق أجراءات مشددة في منافذها الحدودية لفرض ضوابط أستيراد البضائع وفق القانون وخاصة فيما يخص استيرادات الأدوية والمواد الغذائية كونها تمس حياة المواطن العراقي.





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