وزير التخطيط يبحث مع السفير الكويتي تمويل مشاريع في محافظة البصرة

2019/02/26 | 20:08

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وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} ان وزير التخطيط استقبل في ديوان الوزارة، السفير الكويتي لدى العراق سالم غصاب الزمانان، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.وثمَّن نوري الدليمي بحسب البيان خلال اللقاء الجهود التي قدمتها دولة الكويت، لدعم مشاريع إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، داعياً إلى توحيد الجهود مع الحكومة العراقية، لإعادة أعمار واستقرار المناطق التي تعرضت لدمار كبير في بناها التحتية، وتنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية في العراق بنحو عام.وناقش الوزير مع السفير والوفد المرافق له، تمويل عدد من المشاريع الحيوية في محافظة البصرة، وفي مقدمتها مشروع مستشفى البصرة، ومشروع إنشاء مركز متخصص لتشخيص وعلاج الأورام السرطانية.من جانبه أشاد الزمانان برؤية الوزارة للتنمية المستدامة لعراق 2030، مؤكداً حرص دولة الكويت على تقديم جميع أنواع الدعم للحكومة العراقية، والمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الاستقرار والاعمار.

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