كتلة برلمانية تقول ان وزيرا “سيحرق” أغنى محافظة بالعراق

2019/02/26 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ، عن كتلة “صادقون” عدي عواد يوم الثلاثاء عن موافقة وزير الكهرباء على اعادة مشروع الجباية بعد ايقافها من قبل الوزير السابق ، واصفا الموافقة انها “ستحرق” البصرة بالتظاهرات بعد الهدوء النسبي والوعود الكاذبة التي قطعها المسؤولين.وقال عواد في بيان صحفي اليوم، ان “وزير الكهرباء لؤي الخطيب ...

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