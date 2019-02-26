باكستان تهدد بـ

2019/02/26 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت 12 مقاتلة هندية هجوما مفاجئا، اليوم الثلاثاء، على معسكر مسلحين في منطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان.

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