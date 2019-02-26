مسؤول أمريكي: قافلة المساعدات الثالثة تصل إلى الركبان قبل نهاية مارس

2019/02/26 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جوناتان كوين، اليوم الثلاثاء، أن قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة ستصل إلى مخيم الركبان السوري قبل نهاية آذار/ مارس.

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