2019/02/26 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجموعة دول الترويكا في بيان إنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الوضع في السودان، مشددة على أنه لا تزال هناك حاجة واضحة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان عاجل من 4 دول كبرى ينتقد "العودة للحكم العسكري" وقرارات البشير) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان عاجل من 4 دول كبرى ينتقد "العودة للحكم العسكري" وقرارات البشير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).