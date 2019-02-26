في محافظة واحدة وخلال شهر واحد: 5 حالات انتحار بينها طفل ومسنّة سبعينية

2019/02/26 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل – ناس سجلت محافظة بابل خمس حالات انتحار خلال شهر كانون الأول الماضي، بحسب إحصائية أعدتها شعبة الإحصاء في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية.وأوردت الاحصائية التي اطلع عليها “ناس” اليوم ( 26 شباط 2019) أن “خمسة أشخاص في مناطق مختلفة من محافظة بابل أزهقوا أرواحهم خلال كانون الاول الماضي”، لافتة إلى أن “أسباباً […]

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