محدث.. أسعار النفط تتحول للارتفاع مع التزام أوبك بخفض الإنتاج

2019/02/26 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تحولت أسعار النفط للصعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع تقرير بشأن مواصلة أوبك خفض الإنتاج رغم انتقاد الرئيس الأمريكي ارتفاع أسعار الخام.





وتلقى الذهب الأسود الدعم من تقرير صحفي أشار إلى أن أوبك وحلفاءها سيلتزمون باتفاقية خفض الإنتاج، رغم هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وجدد الرئيس الأمريكي انتقاده لأسعار النفط أمس قائلاً: "إنها أصبحت مرتفعة للغاية"، وطالب أوبك بالتحلي بالصبر فيما يتعلق بوتيرة خفض إنتاج الخام.





وكانت منظمة أوبك وروسيا قررا في يناير الماضي خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك من أجل إعادة التوازن لسوق الخام بعد التراجع الحاد في نهاية العام الماضي.





ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الأولية عن معهد البترول في وقت لاحق من اليوم.





وبحلول الساعة 4:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.9% إلى 65.32 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعاً عند مستوى 64.32 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.





كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.4% عند 55.72 دولار للبرميل.





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