وكالة: هجوم ترامب لن يؤثر على خفض أوبك لإنتاج النفط

2019/02/26 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشف تقرير صحفي أن أوبك وحلفاءها سيلتزمون بموافقتهم على خفض إمدادات النفط والضغط نحو مزيد من الالتزام رغم انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد أمس ارتفاع أسعار النفط، مطالباً أوبك بتخفيف بالهدوء والاسترخاء بشأن خفض الإنتاج.





ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في المنظمة لم تسمه، اليوم الثلاثاء،أنه استناداً إلى بيانات السوق الحالية فإن أوبك وحلفاءها من المرجح أن يستمروا في خفض الانتاج حتى نهاية العام.





ومن المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك +" في أبريل المقبل لتحديد سياسة الإنتاج الخاصة به، بعدما قرر خفض الإمدادات بنحو 1.2 مليون برميل يومياً بداية من يناير الماضي.





وأضاف المصدر أن أوبك وحلفاءها سيواصلون اتفاق خفض الإمدادات لموازنة السوق حتى يرون أن المخزونات النفطية تتراجع من مستواها الحالي إلى متوسط الخمس سنوات.





وتابع: "لا شك أننا سنواصل خفضنا للإنتاج كما هو مخطط وسنضغط للوصول إلى أعلى التزام بالتخفيضات التي قررناها من قبل".





وأضاف المصدر أنه لا يوجد خطر من زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي على أسعار الخام.





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