2019/02/26 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي: نعمل على الفرز بين العوائل المحاصرة في سورية وعوائل داعش من عراقيي الجنسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/26 | 20:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: نعمل على الفرز بين العوائل المحاصرة في سورية وعوائل داعش من عراقيي الجنسية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: نعمل على الفرز بين العوائل المحاصرة في سورية وعوائل داعش من عراقيي الجنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).