عبد المهدي: الحكومة حريصة على تحري الكفاءات والمهنيين في اسناد المناصب الادارية

2019/02/26 | 20:37

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

كشف الكاتب الصحافي والباحث المصري محمد شعير، عن مذكرات لم تنشر من قبل للأديب المصري نجيب محفوظ، كان قد كتبها في سنوات طفولته.

وكان شعير قد عثر على هذه الأوراق خلال رحلة بحثه في تراث الراحل التي بدأت مع دراسة وكتاب مطول بعنوا

بغداد اليوم _ الديوانية

أعلنت شرطة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، حالات العنف الاسري المسجلة خلال العام الماضي 2018، بينها 18 حالة اعتداء طالت رجالاً من قبل زوجاتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة الشرطة، عامر الركابي، في حديث لـ(بغداد

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