شاهد.. نيمار يحبس دموعه عند حديثه عن ميسي

2019/02/26 | 20:38

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GLOBO ESPORTE

تحدث النجم البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن علاقته بزميله السابق في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا أن الأخير ساعده كثيرا حين وقع للفريق الإسباني صيف 2013.

وظهر نيمار في مقابلة خاصة مع صحيفة "غلوبيو إسبورتي" البرازيلية وتحدث عن مسيرته الكروية، وبدا عليه التأثر الشديد عندما بدأ الحديث عن ميسي، وظهرت عيناه مغرورقتان بالدموع.وقال نيمار للصحيفة: "الوصول إلى برشلونة كان أمرا صعبا، سأكون صادقا، ليونيل ميسي كان صديقا قريبا جدا في غرفة الملابس عندما احتجت إلى المساعدة".وتابع نيمار حديثه عن ميسي بالقول: "في الوقت الذي كنت أحتاج الدعم وبشدة في برشلونة، جاء هذا الرجل ومد لي يده وساعدني كثيرا، لقد قال لي يجب أن تكون سعيدا، لا تخجل ولا تخف.



إن ليو شخص عزيز جدا".





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ودائما ما يتحدث نيمار عن علاقته المميزة بميسي وجميع لاعبي برشلونة رغم مغادرته وانتقاله إلى سان جيرمان الفرنسي، وما زال يزور زملاءه السابقين في برشلونة حتى اليوم.المصدر: وكالات

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