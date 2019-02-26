العدالة المفقودة

2019/02/26 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعرّف العدالة في الفلسفة بأنّها «إحدى الفضائل الأربعة التي تَوّصلَ إليها الفلاسفة القدماء، وهي: الحكمة، والشجاعة، والعدالة، والعفة، وأصل العدالة من "العَدْل"، وتعني الإنصاف، وإعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه، كما تعني المثل، والجزاء، والنظير، والفداء »وقد ذكرت العدالة في القرآن الكريم: (وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ).اما في مجتمعاتنا قد لايتوفر اي ركن من اركان العدالة ، ويُعزى ذلك لأسباب عدة اهمها الصراع على السلطة ، او الاستبداد وممارسة الدكتاتورية في الحكم ، وتَغليب المذهبية وسطوة المنظومة العشائرية والافكار القومية ونزاعاتهم المستمرة التي تؤدي بنتائجها الى حقيقة تغييب قانون العدالة في التنفيذ ، وكأننا منحنا القانون إجازة مفتوحة وخلقنا الاستثناء ثم رضينا به قاعدة عمل يتسلل منها الانتهازيون لسلب حقوق الناس والمجتمع وتكريس الفوضى القانونية والفساد المقنن الذي لا يقدر عليه إلا أصحاب النفوذ والكأس المُعلى ، بينما يقع الفقراء ضحايا هذه اللعبة !!! لقد استمر شعار العدالة ولايزال منهج تعليمي وتعريفات مختلفة ومتداولة كلها تَدّل على معنى واحد لكنها تبتعد كل البُعد من حيث التطبيق ، بل وأصبحَ منهج تطبيق العدالة كرجل معصوب العينين لا يميز بين الابيض والاسود، وتلك المؤثرات انعكست سلباً على عملية التفريق بين المتقاضين عند تطبيق القانون، وهو ما صار فريضة غائبة تتجرع البشرية كلها مرارة غيابها.فأين العدالة في توزيع الثروات وعوائد التنمية بين محافظات العراق ؟ و أين عدالة التوظيف؟ اين تكمن حقوق المواطن في الخدمات وفرص العيش الكريم كي نطالبهُ بالواجبات !!! ان دعم المؤسسات القضائية واطلاق يدها في محاسبة كل من يسيء ويتجاوز على حقوق الاخرين ، السبيل الوحيد للبدء بترسيخ اركان وقواعد العدالة ، وما نراه اليوم من توحش ضمن مفهوم قانون القوة الذي يكون نتاج طبيعي لغياب "قوة القانون" حتى وجدنا أنفسنا في مجتمع تسيطر عليه شريعة الغاب بعد أن اصاب تطبيق القانون الضعف والوهن بسبب التدخلات السياسية ، وانسحب من حياتنا وحلت مكانه ثقافة فرض القوة الحزبية او المذهبية او القومية بالاضافة لمن ارتضى لنفسة ان يعمل خارج اطار القانون مستقوياً بمن يسنده من مسؤولي الدولة ممن يتمترسون خلف الحصانات والمناصب . أن مبدأ إقصاء الآخر والامتيازات الحزبية والفئوية الضيقة التي رفعت بعض الفئات على بعض دون احتكام إلى معايير الكفاءة والاستحقاق، وهي امتيازات أصبحت وسيلة للتقسيم المجتمعي والتمييز بين أبناء الوطن الواحد ، وهو ما كرس الشعور بالغبن والظلم لدى المحرومين وخاصة الشباب الحالمين بالمشاركة في مسيرة البناء والنهوض وليس اختصار مشاركتهم في الحروب ومشاريع الموت الممنهج ، وتزداد المأساة عمقًا كلما ازدادت مزايا فئات بعينها حصلت لنفسها على مكاسب دون اخرى ، دون أحقية ولا أهلية.وللأسف تحولت تلك الامتيازات بمرور الزمن إلى محمية بحصانات يتمترس خلفها أصحابها حتى صاروا فوق القانون ناهيك عن مشاركتهم بشكل مباشر او بغير مباشر بعمليات فساد كادت تطيح بالاقتصاد العراقي المُكبل بالديون لصندوق النقد الدولي بسبب الفساد الذي لم يواجه اي حساب، ناهيك عن إهمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية !!!صحيح أن الدولة ببرنامجها الحكومي الجديد ركزت على ملف الإصلاح بقوة، وعبرت الرئاسات الثلاث عن تضامنهم في الحد من الانهيار والتسريع بالمعالجات .أن العلاج الحقيقي هو النهوض بثورة عارمة لعملية أعادة التوازن في مؤسسات الدولة دون حساسية ، بما يضمن رفع الغبن واعتماد الكفاءة كمبدأ اساسي في التقيم والاختيار ، يقابلها ثورة تشريعات تحصن وتوفر الاجراء القانوني كأطار للخطوات الحكومية. وتطبيق القانون على الجميع هو الحل الوحيد لمشاكلنا، والاداة التي لايمكن الاستغناء عنها في سبيل التغيير الحقيقي لإصلاح ما أفسده البعض وترسيخ دولة القانون وضبط الشارع ومنع جرائم الغش والاحتكار والمغالاة والاتجار بالبشر والحد من الجريمة المنظمة وتمهيد الطريق أمام إصلاح التعليم والصحة والخدمات وتنمية البشر وتجفيف منابع الإرهاب والفساد وامتصاص البطالة .الأمل معقود في صحوة تشريعية يقودها البرلمان وتدعمها الخطوات الحكومية الجريئة بعد أن تتوفر لها الإرادة السياسية الصادقة ، ويبقى أن يترجمها البرلمان إلى واقع يشعر به المواطن والحكومة الى عمل يسترضي المواطن ونطلق يد القضاء لمحاسبة المسيء ولا حصانة لاي شخص مخالف للقانون .هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له أي علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الإعلامية‬‬‬.

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