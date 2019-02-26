2019/02/26 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد المهدي: الحكومة حريصة جداً على تحري الكفاءات والمهنيين في إسناد المناصب الإدارية

تأریخ التحریر: : 2019/2/26 20:37

• 15 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: الحكومة حريصة جداً على تحري الكفاءات والمهنيين في إسناد المناصب الإدارية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: الحكومة حريصة جداً على تحري الكفاءات والمهنيين في إسناد المناصب الإدارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).