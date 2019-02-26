الحلبوسي: استكمال الحكومة وتشريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد أولوية البرلمان المقبلة

2019/02/26 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، انه سيتم في مطلع الفصل التشريعي الثاني للبرلمان استكمال باقي الوزارات الشاغرة".

وأضاف الحلبوس في تصريح صحفي "هناك نية لتشريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد" مشيرا الى ان "الحكومة لديها خطة واضحة لاغلاق ملف النازحين" مؤكداً "حاجة مناطق شمال بابل الى توفير الامن قبل اعادة النازحين".وتابع ان "اصلاح البنية التحتية وتفعيل القانون يساعدان على عودة النازحين".وشدد الحلبوسي "لم يتم القضاء على تنظيم داعش وفكره بالكامل" مؤكداً ان "العراقيين موحدون للقضاء على الفكر الداعشي المتطرف".ونوه "حريصون على ضبط ايقاع العمل في مجالس المحافظات" داعياً الى "محافظات وادارات مستقلة بعيدة عن تصفية الحسابات".ولفت الى ان "الحرب ضد داعش تتخطى حدود العراق وسوريا" مؤكدا ان "كل من أرتكب جرما ضمن حدود العراق سيحاسب وفقا للقانون العراقي".وبين ان "وجود قوات التحالف في العراق لمساعدته في الحرب ضد الارهاب ولا نقبل أن تستخدم الأراضي العراقية ضد أي من دول الجوار".انتهى

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