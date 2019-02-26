الحكومة تقدم وعداً يخص الكهرباء في الصيف المقبل

2019/02/26 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عزم حكومته على تعظيم انتاج الكهرباء في فصل الصيف المقبل.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الاسبوعي الصحفي ان "مجلس الوزراء ناقش ملف الكهرباء، وعازمون على تعظيم الانتاج في فصل الصيف"، مضيفا ان "العمل مستمر لتثبيت العقود في وزارة الكهرباء".

وفي الشأن الزراعي، أوضح عبد المهدي ان "الخزين المائي مرتفع، ونتوقع موسماً زراعياً خصباً".

وأكد ان "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بدأ خطواته، ونعمل على اشراك منظمات مجتمعية لدعم جهده".

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