تحرير طفلين إيزيديين من جيب داعش الأخير في الباغوز

2019/02/26 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها)، اليوم الثلاثاء، عن تحرير طفلين كورديين إيزيديين في بلدة الباغوز، آخر جيب لتنظيم داعش بشرقي الفرات.

وقال مصدر في قوات سوريا الديمقراطية لـ (باسنيوز): «وصلت دفعة أخرى من عوائل تنظيم داعش في بلدة الباغوز إلى مخيم الهول، تقدر بـ 2600 شخص، بينهم طفلان كورديان إيزيديان اختطفهما تنظيم داعش الإهاربي من شنكال في 3 آب / أغسطس عام 2014».

وأوضح أن «الطفلين هما ميلاد حسين (13 عاماً) وأمه تدعى خوخة من مدينة شنكال، وفواز خضر (15عاماً) من شنكال وأمه تدعى عدلة».

وأشار المصدر إلى أن «الإدارة الذاتية سوف تعيد الطفلين إلى ذويهما في شنكال بأقرب فرصة».

وكان تنظيم داعش قد اختطف الآلاف من أهالي شنكال الكورد الإيزيديين في 3 آب / أغسطس عام 2014 بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية قد أجلت مساء الاثنين، دفعة جديدة من المدنيين من بلدة الباغوز شرقي دير الزور.





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