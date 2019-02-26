2019/02/26 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NI-zOMLa8UQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج لايف سبورت| منتخب الشاطئية وبطولة اسيا المؤهلة لكاس العالم) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج لايف سبورت| منتخب الشاطئية وبطولة اسيا المؤهلة لكاس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).