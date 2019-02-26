العاطلون عن العمل يتظاهرون في البصرة مطالبين المحافظ الايفاء بوعوده

2019/02/26 | 20:44

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( المستقلة)/ نريمان المالكي /..



تظاهر العشرات من الشباب العاطلين عن العمل، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26/2/2019 ،امام مبنى محافظة البصرة ، مطالبين المحافظ الايفاء بوعوده التي قطعها لهم بعد تظاهراتهم السابقة بأن يتم ادراجهم ضمن فرص التدريب التي توفرها شركة نفط البصرة.

وتأتي التظاهرات بعد ان تفاجئ الشباب بوجود 400 فرصة تدريب لم تدرج فيها سوى خمسة اسماء منهم و باقي الاسماء كانت غير معروفة..بحسب قول المتظاهرين لـ( المستقلة) ..

على صعيد منفصل قال الوكيل الثاني لمدير عام شركة نفط البصرة احمد فاضل ادهيم لـ(المستقلة)..



اعتمدنا مشروع تدريب الشباب العاطلين عن العمل و قدمنا رؤية و صادقت عليها المحافظة على ان يكون تجهيز و تمويل لهذا المشروع من قبل شركة نفط البصرة و الان نحن مهيئين لعملية تمويل هذا المشروع..

و اضاف سوف يكون هناك متدربون على مهن محددة ليكونوا جاهزين للعمل في اي شركة و اي عمل في قطاع حكومي و يمكن ان يكتسب المتدرب مهنة يعمل فيها في مجال المهن الحرة..

وأشار الى ان الشركة أعدت قائمة و اتصلت بشركات المقاولات العاملة معها من اجل وضع جدول لتعيين الخريجين من هذه المراكز و سوف يتم هذا بعد تخرج الوجبات من مراكز التدريب..

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