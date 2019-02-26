الصحة تعلن موافقة مجلس الوزراء برفع التسكين وصولاً إلى للدرجة الثانية

2019/02/26 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، اليوم الثلاثا, أنّ مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الوزارية برفع التسكين وصولاً إلى للدرجة الثانية”.

وقال الوزير في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، أنّ مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الوزارية برفع التسكين

وصولاً إلى للدرجة الثانية, اعتباراً من تأريخ صدور القرار”.

وأضاف “كما وافق المجلس على رفع مخصصات الخطورة

بنسبة ٣٠%.

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