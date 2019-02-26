الانبار ردا على النجف بشأن عمليات القتل والخطف: نحن جادون بملاحقة الجناة

2019/02/26 | 20:47

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بغداد- العراق اليوم:

ردت محافظة الانبار، الثلاثاء، على نائب محافظ النجف هاشم الكرعاوي بشأن عمليات القتل والخطف، فيما ...





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