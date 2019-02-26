2019/02/26 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل عبد المهدي:العمل مستمر لتثبيت أصحاب العقود في وزارة الكهرباء .

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