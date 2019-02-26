التليغرام يفعل ميزة جديدة للفيديوات

2019/02/26 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مركز الاعلام الرقمي ان “ميزة التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو بدأ تفعيلها على تطبيق التيلغرام لكل من نظام التشغيل iOS و Android”.

واوضح المركز، في بيان تلقته وكالة صدى ,ان “الفيديو الذي يتم ارساله في التطبيق سيعمل تلقائيا وعند الضغط عليه سيعمل على كل المحادثة مع الصوت ايضا”.واشار المركز ، الى ان “الميزة الجديدة غير موجودة في اغلب تطبيقات التراسل الفوري الحالية، ومن المتوقع ان تقوم بقية التطبيقات بالعمل على تقليدها في تحديثاتها القادمة”.





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