مادورو يتوعد غوايدو بالمحاكمة بعد عودته

2019/02/26 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن المعارض خوان غوايدو، الذي

أعلن نفسه رئيسا للدولة، يجب أن يمثل أمام المحكمة بعد عودته من

كولومبيا.تمكن غوايدو من الوصول إلى مدينة كوكوتا الكولومبية، على الرغم من

الحظر المفروض على مغادرته فنزويلا منذ كانون الثاني/ يناير

الماضي.وأعلن غوايدو، أنه ينوي العودة إلى وطنه قادماً من كولومبيا، هذا

الأسبوع.وقال مادورو، في مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية:

"لا يمكنه هكذا أن يغادر ويعود.



يجب أن يمثل أمام المحكمة التي منعته

من مغادرة البلاد."ورداً على سؤال حول احتمال اعتقال غوايدو، أشار الرئيس، إلى أن

المحكمة وحدها هي التي يمكنها اتخاذ قرار بهذا الشأن.هذا وتوجه غوايدو إلى كولومبيا يوم 23 شباط/ فبراير، في محاولة لإيصال

المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، التي رفضت السلطات، ممثلة برئيس

الدولة الشرعي مادورو، رفضا قاطعا قبولها ولم تسمح لها بدخول إلى

البلاد.

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