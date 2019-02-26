الصحة تعلن رفع التسكين الوظيفي وزيادة مخصصات خطورة ذوي المهن الصحية والتمريضية

2019/02/26 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة والبيئة، علاء الدين العلوان، أنّ مجلس الوزراء

وافق على توصية اللجنة الوزارية برفع التسكين وصولاً إلى للدرجة

الثانية اعتباراً من تأريخ صدور القرار".

وأضاف العلوان في بيان "كما وافق المجلس على رفع مخصصات الخطورة

بنسبة ٣٠%".

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